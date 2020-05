Bellanova amara: “Se il governo non risolve la questione irregolari, la mia funzione è inutile” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Quando si fa parte del governo si hanno onori e responsabilità. Lavoro con grande intensità e con passione, lo faccio se è funzionale a risolvere problemi”. Stamane, dal suo profilo Facebook, la ministra Bellanova ha tenuto a ribadire il suo impegno rispetto alle responsabilità che si è assunta sin dalle prime ore del suo incarico, ed ora, che tanto lavoro rischia di esser buttato via, lei giustamente non ci sta. Iv: “Non regolarizzare aiuta la diffusione dell’illegalità” Quale responsabile del comparto Agricoltura, indubbiamente uno dei settori trainanti del Paese, l’esponente di Italia Viva si sta infatti spendendo da mesi a favore della regolarizzazione ‘temporanea’ – parliamo di sei mesi (quelli della ‘raccolta’) – degli stranieri impiegati nei campi. “Non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Quando si fa parte delsi hanno onori e responsabilità. Lavoro con grande intensità e con passione, lo faccio se è funzionale are problemi”. Stamane, dal suo profilo Facebook, la ministraha tenuto a ribadire il suo impegno rispetto alle responsabilità che si è assunta sin dalle prime ore del suo incarico, ed ora, che tanto lavoro rischia di esser buttato via, lei giustamente non ci sta. Iv: “Non regolarizzare aiuta la diffusione dell’illegalità” Quale responsabile del comparto Agricoltura, indubbiamente uno dei settori trainanti del Paese, l’esponente di Italia Viva si sta infatti spendendo da mesi a favore della regolarizzazione ‘temporanea’ – parliamo di sei mesi (quelli della ‘raccolta’) – degli stranieri impiegati nei campi. “Non ...

