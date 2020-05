Antonio è morto, si è impiccato nella sua fabbrica: era in crisi per il lockdown (Di mercoledì 6 maggio 2020) Immane tragedia a Napoli. Gesto di disperazione da parte di un imprenditore di 68 anni che ha deciso di togliersi la vita. L’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown gli avevano causato un enorme dolore. Antonio Nagaro, questo il nome dell’uomo, ha voluto lasciare una lettera di addio per spiegare tutte le ragioni del suicidio. Secondo quanto appreso, a tormentarlo erano sia motivi di natura familiare che economica, legata dunque alla pandemia da Covid-19. Il 68enne l’ha fatta finita all’interno della sua fabbrica a Barra. A lanciare per primo l’allarme è stato un suo parente. Successivamente la moglie ha confermato alle forze dell’ordine che il coniuge era angosciato dalla sorte della sua azienda. Trapelano anche alcuni dettagli sul modo in cui si è ucciso. Nagaro si sarebbe impiccato nella sua piccola impresa, situata in via ... Leggi su caffeinamagazine Antonio morto di coronavirus in carcere. Era in attesa dell’inizio processo

Giovanni - il padre di Antonio Zequila/ "Quando è morto ho perso metà di me"

Coronavirus - morto il “genetista dei cereali” Antonio Michele Stanca - vicepresidente dell’Accademia dei Georgofili (Di mercoledì 6 maggio 2020) Immane tragedia a Napoli. Gesto di disperazione da parte di un imprenditore di 68 anni che ha deciso di togliersi la vita. L’emergenza coronavirus e il conseguentegli avevano causato un enorme dolore.Nagaro, questo il nome dell’uomo, ha voluto lasciare una lettera di addio per spiegare tutte le ragioni del suicidio. Secondo quanto appreso, a tormentarlo erano sia motivi di natura familiare che economica, legata dunque alla pandemia da Covid-19. Il 68enne l’ha fatta finita all’interno della suaa Barra. A lanciare per primo l’allarme è stato un suo parente. Successivamente la moglie ha confermato alle forze dell’ordine che il coniuge era angosciato dalla sorte della sua azienda. Trapelano anche alcuni dettagli sul modo in cui si è ucciso. Nagaro si sarebbesua piccola impresa, situata in via ...

AnnaBellamela65 : RT @Giordan30423124: @luigidimaio @ItalyMFA SI SUICIDA UN IMPRENDITORE NAPOLETANO - ANTONIO NAGARO. Non puoi dormire sereno. Un altro morto… - Giordan30423124 : @luigidimaio @ItalyMFA SI SUICIDA UN IMPRENDITORE NAPOLETANO - ANTONIO NAGARO. Non puoi dormire sereno. Un altro mo… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Messina, morto a 29 anni il dj Antonio Grillo: forse stroncato da un malore Molti muoiono di infarto in questo period… - giovanniproto67 : Messina, morto a 29 anni il dj Antonio Grillo: forse stroncato da un malore Molti muoiono di infarto in questo per… - sigma_tao : MERISI=123456 RS EI MI=ANTONIO ED IESU MILANO=ERCOLE=MERCURIO NATO 29=3+26 morto 18=68 -