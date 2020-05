Alba Parietti la sua confessione inaspettata “Iniziato con mal di gola | ora sono immune”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 maggio 2020)in isolamento per 14 giorniha raccontato una storia che la accomuna oggi a moltissimi italiani. La donna ha scoperto di avere avuto il coronavirus, facendo dei test sierologici dai quali è risultato che ha sviluppato gli anticorpi. Lo ha scoperto solo adesso dopo più di due mesi. Potrebbe essere una bella notizia ma non lo è perché se da un lato ha sconfitto il virus, dall’altro non si sa cosa rischia da adesso in poi. Gli studi fatti fino ad ora non permettono di capire se chi ha avuto il virus è in salvo o può ammalarsi di nuovo a seguito di una mutazione.La donna ha raccontato di avere scoperto di averlo contratto soltanto adesso. Mentre il momento in cui ne ha sofferto lo ricorda benissimo. È stata la sera del 9 marzo, quando a seguito di mal die spossatezza, ha scelto di misurare la ...