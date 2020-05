Alba Parietti | «Ho avuto il Coronavirus | ma l’ho scoperto solo ora col test sierologico»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ancheha fatto i conti col Covid-19. «Hoil, sono guarita e ora sono immune». L’ammissione a “Cartabianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre.ha dichiarato di aver contratto il virus ai primi di marzo e di essersi messa in quarantena per due settimane. «Gli ospedali erano al collasso e al telefono nessuno ti dava retta. Così mi sono sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia… Ho fatto iper donare il plasma, con il mio sangue forse potrò salvare malati di Covid 19», ha spiegato in trasmissione.: «Hoil, ma l’hoora col» Non ne aveva parlato prima: «È successo il 9 marzo, è cominciato con un mal di gola, un po’ di ...