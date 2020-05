Aiuti a imprese e famiglie, moratoria sui prestiti e Fondo di garanzia Pmi: i numeri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha resto noti gli ultimi dati relativi alle richieste di moratoria sui prestiti inoltrate dalle imprese italiane per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, risultati dalla rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo, di cui fanno parte Mef, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace. La Banca d’Italia ha avviato una rilevazione statistica presso le banche. Sulla base di dati preliminari, al 24 aprile sono pervenute oltre 1,6 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per quasi 177 miliardi. Oltre il 43% delle domande provengono dalle imprese, a fronte di prestiti per 120 miliardi. Quasi 900mila le domande delle ... Leggi su quifinanza Fase 2 : Gelmini - ‘governo litiga e imprese non hanno ancora aiuti promessi’

