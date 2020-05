“Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”: il primo libro di Giulia Salemi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Mondadori – dopo il successo di Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) di Giulia De Lellis – ha deciso di replicare puntando ad un nuovo libro biografico-gossipparo di un’altra influencer: Giulia Salemi. Lo spot promozionale, proprio come quello della De Lellis, strizza l’occhio alla comicità ed il libro dal titolo Agli uomini Ho sempre preferito Il Cioccolato – dall’alto del milione di followers della scrittrice – mira già alla ristampa. L’industria dell’editoria (fortemente danneggiata dalla chiusura delle librerie a causa del Covid-19) riparte da Giulia Salemi. Visualizza questo post su Instagram Poi ad un certo punto senti che e’ arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividere , di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza ... Leggi su bitchyf Giulia Salemi libro - video : “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Mondadori – dopo il successo di Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) diDe Lellis – ha deciso di replicare puntando ad un nuovobiografico-gossipparo di un’altra influencer:. Lo spot promozionale, proprio come quello della De Lellis, strizza l’occhio alla comicità ed ildal titolo AgliHoIl Cioccolato – dall’alto del milione di followers della scrittrice – mira già alla ristampa. L’industria dell’editoria (fortemente danneggiata dalla chiusura delle librerie a causa del Covid-19) riparte da. Visualizza questo post su Instagram Poi ad un certo punto senti che e’ arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividere , di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza ...

virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - nzingaretti : Auguri alle donne e agli uomini dell'@Esercito italiano che anche in queste settimane sono al servizio dell’Italia… - Roberto_Fico : Grazie agli uomini e alle donne dell’@Esercito per l’impegno costante a difesa della comunità. Un contributo che in… - anto_galizia : RT @PrecariUnitiCNR: @lavazzagroup Combattiamo tutti per un #mondo nuovo, un mondo giusto. Che dia a tutti un #lavoro, ai #giovani un #futu… - Giusepp28096658 : RT @PrecariUnitiCNR: @lavazzagroup Combattiamo tutti per un #mondo nuovo, un mondo giusto. Che dia a tutti un #lavoro, ai #giovani un #futu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Agli uomini Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera