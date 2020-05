Dorel__ : @macho_morandi @Pirichello Quando parti per i playoff ci devi partire da inizio stagione e invece le squadre si son… - tuttonapoli : Scandalo Inter-Juve 2018, Carraro: 'Nessuna nuova Calciopoli, Pecoraro avrebbe indagato' - infoitsport : De Santis: 'Orsato sbagliò tutto in Inter-Juve. Sapete dove è nato lo scandalo Calciopoli?' - news24_napoli : De Santis: “Orsato sbagliò tutto in Inter-Juve. Sapete dove è nato lo… - Av_Inter_ : @RealPiccinini @pisto_gol @YouTube Quando dite voi esplicitate il non detto. Con calma, eh. Tanto sono solo passati… -

Scandalo Inter Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scandalo Inter