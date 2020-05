Riapre il cimitero di Avellino | visite a giorni alterni in ordine alfabetico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalla giornata di domaniildi. L’annuncio arriva dall’ordinanza firmata dal sindaco, Gianluca Festa. L’accesso al pubblico sarà scaglionato per lettera alfabetica in base all’iniziale del cognome del visitatore secondo un calendario preciso che va dal 6 al 31 maggio. I visitatori dovranno essere muniti di guanti, mascherine ma soprattutto di mantenere il distanziamento sociale evitando ovviamente ogni forma di assembramento. L’ingresso sarà regolamentato dalle 8 alle 19. La visita non potrà durare più di un’ora. Ai portatori di handicap sarà consentito l’accesso prioritario con un accompagnatore. ✓ Accesso scaglionato del pubblico per lettera alfabetica dell’iniziale del cognome del visitatore secondo il seguente ...