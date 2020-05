Project xCloud: Parte oggi in Italia la Preview (Di martedì 5 maggio 2020) Partono oggi in Italia e in altri 7 paesi dell’Europa Occidentale – Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia – i primi inviti per accedere alla Preview di Project xCloud. L’estensione dell’anteprima conferma l’impegno di Xbox per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere alla tecnologia di Microsoft e contribuire a dar vita al futuro del game streaming. Ricordiamo, di seguito, i requisiti fondamentali per essere ammessi all’anteprima di Project xCloud. Un Account Microsoft e un Xbox gamertag. Se al momento non disponi di un Account Microsoft o di un Xbox gamertag Uno smartphone o tablet Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive con Bluetooth versione 4.0.Un controller wireless per Xbox One abilitato ... Leggi su gamerbrain Project xCloud su Xbox Game Pass entro quest'anno in una combo potenzialmente grandiosa

Il servizio di game streaming Project xCloud di Microsoft arriverà su Xbox Game Pass entro quest'anno

Microsoft Project xCloud arriva in Italia : ecco come provarlo (Di martedì 5 maggio 2020) Partonoine in altri 7 paesi dell’Europa Occidentale – Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia – i primi inviti per accedere alladi. L’estensione dell’anteprima conferma l’impegno di Xbox per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere alla tecnologia di Microsoft e contribuire a dar vita al futuro del game streaming. Ricordiamo, di seguito, i requisiti fondamentali per essere ammessi all’anteprima di. Un Account Microsoft e un Xbox gamertag. Se al momento non disponi di un Account Microsoft o di un Xbox gamertag Uno smartphone o tablet Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive con Bluetooth versione 4.0.Un controller wireless per Xbox One abilitato ...

GamesPaladinsIT : Parte oggi in Italia la preview di Project xCloud - videogiocaregr1 : Parte oggi in Italia la preview di Project xCloud - italiatopgames : Parte oggi in Italia la preview di Project xCloud - Franc_Scorda : Ecco come sarà giocare da mobile con il touch su xCloud - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Ecco come sarà giocare da mobile con il touch su xCloud -