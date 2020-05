“Non possiamo dimenticare”. L’eredità, Flavio Insinna si commuove in diretta. E ne ha tutto il diritto (Di martedì 5 maggio 2020) Con la fase 2 riparte anche la televisione. Ieri finalmente è tornata anche Caterina Balivo che ha ripreso il suo posto (per emergenza ricoperto da La vita in diretta). E tra i tanti anche L’Eredità ritorna, finalmente, dopo circa quaranta giorni di stop in cui sono andate in onda le puntate in replica, prima delle quali non è quasi mai mancato un videomessaggio del conduttore per i telespettatori costretti in casa dalla quarantena. E in perfetta coincidenza con l’inizio della Fase 2 del lockdown, Flavio Insinna è stato molto contento di poter tornare a parlare dalla postazione ritrovata e dagli studi del programma ha confessato: “Torniamo qua, a casa nostra, dopo più di quaranta giorni, giorni che però sono sembrati anni”. E in effetti anche per noi che ci stiamo ricongiungendo con i nostri cari non sembrano passati ... Leggi su caffeinamagazine “Non è finita” - l’allerta di Ricciardi (Oms) : “Possiamo chiudere tutto tra 2 settimane”

Serie C - Ghirelli la chiude qua : “Non possiamo ripartire - non siamo in grado di attuare il protocollo”

Riapertura in Veneto - Zaia irremovibile : “Non ritiriamo le ordinanze - possiamo aprire tutto” (Di martedì 5 maggio 2020) Con la fase 2 riparte anche la televisione. Ieri finalmente è tornata anche Caterina Balivo che ha ripreso il suo posto (per emergenza ricoperto da La vita in). E tra i tanti anche L’Eredità ritorna, finalmente, dopo circa quaranta giorni di stop in cui sono andate in onda le puntate in replica, prima delle quali non è quasi mai mancato un videomessaggio del conduttore per i telespettatori costretti in casa dalla quarantena. E in perfetta coincidenza con l’inizio della Fase 2 del lockdown,è stato molto contento di poter tornare a parlare dalla postazione ritrovata e dagli studi del programma ha confessato: “Torniamo qua, a casa nostra, dopo più di quaranta giorni, giorni che però sono sembrati anni”. E in effetti anche per noi che ci stiamo ricongiungendo con i nostri cari non sembrano passati ...

chetempochefa : 'Una volta dicevamo 'le mascherine solo per i malati'. Beh tutti possiamo essere malati, una percentuale molto alta… - redazioneiene : DOMANI, MARTEDÌ 5 MAGGIO A LE IENE “In questo momento possiamo dire che l’utilizzo del plasma è l’unica terapia mir… - _Carabinieri_ : La città eterna, così come l'Italia intera, riprendono la loro marcia verso il futuro: non vanifichiamo gli sforzi… - Pedro69280970 : RT @_fiorucci: @a_meluzzi se non ci fanno votare non possiamo liberarci di questi politici servi del globalismo e della cina,schiavi della… - itsgiubi : RT @xpottersmagic: 'Oh dai possiamo farcela!' 'La distanza è grande' 'Lanciami' 'Come? Non ce la faccio a superarlo, devi lanciarmi' 'Non d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non possiamo Decreto cura Italia, Bort: « Per le imprese si è fatto troppo poco, effetti chiusura devastanti sulle nostre aziende la VOCE del TRENTINO