Musica in lutto: addio al membro di “una delle più grandi band della storia” (Di martedì 5 maggio 2020) Mondo della Musica in lutto: il musicista si è spento in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ricoverato per problemi cardiaci, proprio all’interno della struttura sanitaria avrebbe contratto la malattia. Se ne è andato a 71 anni Dave Greenfield, tastierista degli Stranglers, la popolare band punk rock britannica diventata popolare a partire dagli anni ’70 che ha scalato le classifiche Musicali con i singoli “Golden brown” e “Always the sun”. L’artista era entrato negli Stranglers nel 1975, quindi poco dopo la sua nascita. Il gruppo ha pubblicato una foto per ricordare Greenfield chiedendo rispetto per la privacy della moglie. “Siamo devastati di annunciare che Dave è morto la scorsa notte per il Covid-19″, si legge su Instagram. “Purtroppo – riporta invece il sito ufficiale della ... Leggi su caffeinamagazine Lutto nel mondo della musica : morto il famosissimo artista

Lutto nel mondo della musica, i fan degli Stranglers sono senza parole per la morte di Dave Greenfield: il tastierista del noto gruppo aveva 71 anni. Domenica 3 maggio è morto Dave Greenfield, a stron ...

