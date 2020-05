Mortalità ad aprile e coronavirus: rispetto agli ultimi 5 anni nel 2020 sono morte il 38% di persone in più (Di martedì 5 maggio 2020) (immagine: Daniel Roberts da Pixabay)sono 9.771 i decessi registrati nella settimana che va dal 9 al 15 aprile. Nei cinque anni precedenti, in media, furono 7.092: l’incremento è del 37,8%. Tutti morti dovuti al Covid-19? I dati non consentono di dirlo, ma monitorare l’aumento della mortalità si è rivelato il modo più efficace per misurare l’impatto della pandemia. I dati, appunto. Istat ha pubblicato un aggiornamento dei numeri relativi alla mortalità aggiornati alla metà di aprile. Nello specifico, si tratta di informazioni sui decessi, suddivisi per genere e classe di età, registrati in 4.433 comuni che rappresentano il 57% della popolazione italiana e il 71% di quella delle aree maggiormente colpite dall’epidemia. Wired ha ricostruito l’andamento a livello settimanale, mettendo a confronto appunto ... Leggi su wired Coronavirus - picco di mortalità ad inizio aprile - ora fase discendente : ancora elevata al Nord - nella norma al Centro-Sud [DATI - GRAFICI e TABELLE]

