Marsiglia in Champions dopo lo stop alla Ligue1 ma i conti spaventano. Il club: "Nessun rischio"

Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha rassicurato i tifosi in videoconferenza circa la partecipazione dell'OM alla Champions League 2020-21.

Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha rassicurato i tifosi in videoconferenza circa la partecipazione dell'OM alla Champions League 2020-21. La squadra si è conquistata il diritto sul ...

In Champions League il Marsiglia ci ritorna dopo sette anni di astinenza. Merito del secondo posto conquistato con la guida del portoghese Villas-Boas. Ma il futuro non è così limpido per il club di p ...

