Luis Figo si racconta: "Mancini mi ha umiliato. Ho sofferto all'Inter"

L'ex centrocampista di Barcellona e Inter si racconta in diretta Instagram con Cannavaro: "All'Inter ho sofferto, avevo 34 o 35 anni e ho vissuto momenti complicati"

Fabio Cannavaro e Luis Figo si sono dati appuntamento su Instagram per intrattenere i fan raccontando aneddoti e spaccati di vita professionale. I due che appartengono alla stessa generazione di campioni si sono confrontati su vari temi. In particolare il portoghese si è soffermato sul suo periodo italiano all'Inter. Figo ha svelato alcuni retroscena importanti sul suo rapporto con Roberto Mancini. "Il mister è stato una delle persone che più mi ha umiliato in carriera – dichiara il portoghese – Quando giochi, gli allenatori sono tutti bravi. All'Inter non ho avuto una buona esperienza con Mancini, soprattutto dal punto di vista umano con ...

