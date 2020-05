Lentissimo lo sviluppo per Honor 10 | patch aprile pronta e niente EMUI 10

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Inizia ad essere un vero e proprio caso quello relativo al cosiddetto10. Lo smartphone Android, infatti, sulla carta è in procinto di ricevere l'aggiornamento con10 da diverse settimane. Ad esempio, parlandovi del rilascio del pacchetto software di marzo non molto tempo fa sulle nostre pagine, avevamo immaginato una roadmap per il produttore asiatico utile a farci toccare con mano il tanto atteso upgrade in questi giorni. Solo un'illusione a quanto pare, almeno stando alle informazioni disponibili oggi 5 maggio. La nuovadiper10 anche su9 Nel dettaglio, alcune informazioni utili per i possessori di un10 sono arrivate nelle ultimissime ore dal sito Huawei Update. Sostanzialmente, tocca parlare di una doppia, in quantopare abbia iniziato ad implementare ladi sicurezza di2020 per coloro che si ...