Laura Pausini ospite ad Altisimo Live and Pop Culture Festival: come seguire in streaming (Di martedì 5 maggio 2020) Ci sarà anche Laura Pausini tra gli ospiti dello show Altisimo Live Music and Pop Culture Festival, trasmesso in streaming il 5 maggio. La manifestazione, che rappresenta il maggiore evento in streaming Live, è stato organizzato a supporto dei contadini americani colpiti dalla pandemia. Laura Pausini, star mondiale e vincitrice di Grammy e Latin Grammy, è l'unica artista italiana a prendere parte all'evento al quale sono invitati anche Andy Garcia, Rosanna Arquette, Marc Anthony, Anitta, Sofia Vergara, Maluma, Gloria&Emilio Estefan, Juanes, Luis Fonsi, Gente de Zona, J Balvin, Rosario Dawson, Alejandro Sanz e molti altri. La diretta parte dalle 20 - ora italiana - e proseguirò per le tre ore successive con musica e contributi video degli artisti invitati. Sarà anche occasione per avviare una raccolta fondi a favore dei contadini che in ... Leggi su optimagazine Coronavirus - Laura Pausini : “Il termometro digitale passa da 33 gradi a 38 come fosse nulla - meglio quello anni ’80”

