La Juventus riprende gli allenamenti Ramsey il primo alla Continassa | Ronaldo a Torino

(Di martedì 5 maggio 2020) Iniziati gliindividuali della. Ilè stato Aaron– Gliindividuali dellasono iniziati martedì 5 maggio 2020. Ilad arrivareè stato Aaron, uno dei pochi giocatori dellache è rimasto adurante il periodo della pandemia. Il gallese ha inaugurato la seduta con una piccola sessione da solo in attesa degli altri italiani che presto dovrebbero ritornare a correre al Centro Sportivo bianconero. Unpasso verso la ripresa di gruppo che dovrebbe avvenire il prossimo 18 maggio 2020 coronavirus permettendo. CristianoLaha chiamato tutti i giocatori dall’estero che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Per loro 14 giorni di quarantena prima di poter tornare ad allenarsi...

Dovesse riprendere la Serie A, la Lazio avrebbe la grande occasione di lottare insieme alla Juventus per il titolo. Bruno Giordano a ha espresso il suo pensiero: «Per la lotta Scudetto metto dentro an ...TORINO. Riecco Ronaldo. Dopo quasi due mesi di assenza, il fuoriclasse della Juventus è rientrato in Italia per tornare ad allenarsi in vista della possibile ripresa della Serie A. Il penta Pallone d' ...