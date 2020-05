INPS risponde, arriva lo sportello informativo durante Mi Manda Rai 3 (Di martedì 5 maggio 2020) L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dopo le polemiche del mese di aprile per l’erogazione del bonus da 600 euro ora arriva con un suo sportello informativo “L’ INPS risponde” durante la trasmissione Mi Manda Rai 3 con la conduzione di Salvo Sottile. Un appuntamento quotidiano che darà informazione ai cittadini chiarendo i dubbi e rispondendo alle tante domande poste dai cittadini. La Fase 2 dell’emergenza coronavirus è iniziata soltanto ieri ma le domande sono davvero tante, con le principali che riguardano proprio le richieste all’INPS. Il nuovo sportello su Mi Manda Rai 3 rientra nell’ampio progetto di avvicinare le istituzioni ai cittadini tramite il servizio pubblico. Gli esperti dell’INPS risponderanno in diretta alle domande che arriveranno durante il programma. In ogni puntata ci ... Leggi su giornalettismo Perche non arriva bonus 600 euro : domande respinte - Iban sbagliato - risponde l’Inps

