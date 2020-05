"Il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media nazionale" (Di martedì 5 maggio 2020) Il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo afferma il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.“Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una” ha detto Sala, a SkyTg24. ”è importante rimanere sotto l’uno”, ha aggiunto, “e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini”.In Lombardia, prosegue Sala, “siamo arrivati al 60%” di mobilità “rispetto a un giorno normale”. Un dato che “se lo mettiamo a confronto con la percentuale delle attività che hanno riaperto, è un dato ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - riaprono le scuole in Corea del Sud. In Germania tasso di contagio sotto l’1. Fauci smentisce Trump : «Nessuna prova scientifica che il virus sia stato creato in laboratorio»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Germania il tasso di contagio scende a 0 - 71

“Il tasso di contagiosità Rt è sceso sotto l’1 in tutto le Regioni”. L’annuncio dell’Iss (Di martedì 5 maggio 2020) Ildida coronavirus initaliana. Lo afferma il vicepresidente della RegioneFabrizio Sala.“Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo ildi R0 al momento sappiamo che in Italia il; 0,80, ilR0 della; 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cio; non più di una” ha detto Sala, a SkyTg24. ”; importante rimanere sotto l’uno”, ha aggiunto, “e questo; il compito di tutti noi e di tutti i cittadini”.In, prosegue Sala, “siamo arrivati al 60%” di mobilità “rispetto a un giorno normale”. Un dato che “se lo mettiamo a confronto con la percentuale delle attività che hanno riaperto,; un dato ...

Corriere : «Il tasso R0 sui contagi in Lombardia è 0,75. In Italia 0,80» - Agenzia_Ansa : E' salito di nuovo il tasso di contagio da #coronavirus in #Germania. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut #ANSA - Tg3web : Germania, dopo l'allentamento delle restrizioni sale il tasso di contagio, istituto Koch: 'Non è finita, state a ca… - Italia_Notizie : Coronavirus, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala: «Il tasso R0 della Lombardia è 0,75. In Italia 0,80» - MicheleAnnibale : RT @HuffPostItalia: 'Il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media nazionale' -