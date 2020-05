I Simpson, le tre protagoniste di Riverdale guest star di puntata (Di martedì 5 maggio 2020) I Simpson molto spesso ospitano grandi star per delle puntate speciali e così accadrà anche in quella in onda il prossimo 10 maggio negli USA. A Springfield arriveranno infatti Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes, rispettivamente Betty, Cheryl e Veronica in Riverdale. Le tre amatissime protagoniste della serie diventata popolare nel nostro paese grazie a Netflix saranno al fianco di Lisa Simpson. La giovane farà amicizia con una ragazza di nome Addy (doppiata da Joey King). Lei la presenterà alle sue amiche, un gruppetto di ragazze ricche e snob del quale fanno parte Bella-Ella (Reinhart), Sloan (Petsch) e Tessa Rose (Mendes). EW ha mostrato in anteprima il look in stile Simpson delle star di Riverdale. From Riverdale to Springfield: @lilireinhart, @CamilaMendes and @madelainepetsch make a move this Sunday! @EW has the exclusive ... Leggi su giornalettismo Playdate with Destiny - i Simpson : dove vederlo in streaming e trama (Di martedì 5 maggio 2020) Imolto spesso ospitano grandiper delle puntate speciali e così accadrà anche in quella in onda il prossimo 10 maggio negli USA. A Springfield arriveranno infatti Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes, rispettivamente Betty, Cheryl e Veronica in. Le tre amatissimedella serie diventata popolare nel nostro paese grazie a Netflix saranno al fianco di Lisa. La giovane farà amicizia con una ragazza di nome Addy (doppiata da Joey King). Lei la presenterà alle sue amiche, un gruppetto di ragazze ricche e snob del quale fanno parte Bella-Ella (Reinhart), Sloan (Petsch) e Tessa Rose (Mendes). EW ha mostrato in anteprima il look in stiledelledi. Fromto Springfield: @lilireinhart, @CamilaMendes and @madelainepetsch make a move this Sunday! @EW has the exclusive ...

