È definitiva la squalifica di Alex Schwazer per doping (Di martedì 5 maggio 2020) È definitiva la sentenza di squalifica per otto anni inflitta ad Alex Schwazer. Il tribunale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata nell'autunno del 2019. Alex Schwazer non potrà più cullare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo posticipate al 2021. Il Tribunale della Confederazione svizzera di Losanna, al quale Schwazer si era rivolto per cercare una riduzione o addirittura l'annullamento della squalifica di otto anni inflitta nell'agosto del 2016 per recidività al doping, ha sentenziato che la vicenda è “chiusa”. La motivazione formulata dai giudici elvetici è l'assenza di novità a seguito della sentenza del dicembre scorso che aveva bocciato la richiesta di sospensione avanzata da Schwazer attraverso i suoi legali altoatesini ... Leggi su agi Alex Schwazer - addio all’atletica : squalificato in via definitiva

È definitiva la squalifica di Alex Schwazer per doping (Di martedì 5 maggio 2020) Èla sentenza diper otto anni inflitta ad. Il tribunale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di annullamento dellainoltrata nell'autunno del 2019.non potrà più cullare il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo posticipate al 2021. Il Tribunale della Confederazione svizzera di Losanna, al qualesi era rivolto per cercare una riduzione o addirittura l'annullamento delladi otto anni inflitta nell'agosto del 2016 per recidività al, ha sentenziato che la vicenda è “chiusa”. La motivazione formulata dai giudici elvetici è l'assenza di novità a seguito della sentenza del dicembre scorso che aveva bocciato la richiesta di sospensione avanzata daattraverso i suoi legali altoatesini ...

MichyTwenty : RT @Sport_Mediaset: #Schwazer, la condanna per doping è definitiva. Ma il suo legale non si arrende. Il Tribunale Federale di Losanna respi… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: È definitiva la squalifica di Alex #Schwazer per doping - FaiSempBurdell : @MarcoRobledi @Carmen24583545 @repubblica No rimani, spiegami sto fatto della squalifica definitiva senza sapere se… - FaiSempBurdell : @MarcoRobledi @Carmen24583545 @repubblica Cioè hanno emesso la squalifica DEFINITIVA per doping prima di avere la s… - RaiSport : #Schwazer, definitiva la sentenza di squalifica Il legale: 'C'è un grosso malinteso, non è stata pronunciata l'ulti… -