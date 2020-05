Durante il lockdown sono aumentati i tentativi di adescare bambini sul web

Leggi su agi

(Di martedì 5 maggio 2020) "Questo virus subdolo ci ha costretti all'isolamento, lasciandoci il web come unico strumento di socialità per comunicare con l'esterno. A questo, siaggiunti i noti 'bastardi' della rete che hanno sfruttato l'emergenza di questi due mesi peri minori online e saziare la loro depravazione criminale". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, intervenendo in videoconferenza all'evento promosso da Telefono Azzurro in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. "Stiamo lavorando al un'indagine sul tema della violenza sui minori, nell'ambito della quale - ha aggiunto - riserviamo ampio spazio a pedofilia e pedopornografia. Purtroppo i datisconvolgenti eil lockdown siregistrati dei picchi neidi adescamento in rete. Con le scuole chiuse, ...