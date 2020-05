Crucible: lo shooter free to play di Amazon sarà disponibile da maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Crucible è l'attesissimo shooter free to play di Amazon, se anche voi lo state aspettando vi farà piacere sapere che sarà disponibile su PC a partire dal 20 maggio 2020.Il titolo è in sviluppo presso lo studio proprietario di Amazon Relentless Studios, studio guidato dall'ex Westwood (co-fondatore) Louis Castle, in origine il gioco doveva essere pubblicato a mazrzo, purtroppo però il tutto è stato rimandato a causa della recente epidemia di Covid-19.Crucible è un hero shooter che comprende 10 diversi personaggi giocabili, ognuno dotato del suo set di armi ed abilità. Saranno presenti anche 3 modalità di gioco, in Heart of the Hives due squadre da 4 dovranno combattere (sconfiggendolo si otterrà un cuore) dei boss, l'obiettivo è recuperare più cuori possibile. Harvester Command vede invece 2 squadre da 8 ... Leggi su eurogamer Crucible : Amazon conferma la finestra di lancio del suo shooter multigiocatore (Di martedì 5 maggio 2020)è l'attesissimotodi, se anche voi lo state aspettando vi farà piacere sapere che saràsu PC a partire dal 202020.Il titolo è in sviluppo presso lo studio proprietario diRelentless Studios, studio guidato dall'ex Westwood (co-fondatore) Louis Castle, in origine il gioco doveva essere pubblicato a mazrzo, purtroppo però il tutto è stato rimandato a causa della recente epidemia di Covid-19.è un heroche comprende 10 diversi personaggi giocabili, ognuno dotato del suo set di armi ed abilità. Saranno presenti anche 3 modalità di gioco, in Heart of the Hives due squadre da 4 dovranno combattere (sconfiggendolo si otterrà un cuore) dei boss, l'obiettivo è recuperare più cuori possibile. Harvester Command vede invece 2 squadre da 8 ...

