Coronavirus, studio inglese sulla fase 2 italiana: “Senza distanziamento sociale e mascherine si rischiano 23mila morti in più” (Di martedì 5 maggio 2020) La fase 2 dell’emergenza Coronavirus è un rischio per la popolazione? Se non si rispettano le norme di distanza sociale e l’utilizzo delle mascherine potrebbe diventarlo. Lo sostiene uno studio dell’Imperial College di Londra pubblicato ieri, in merito della fase 2 in Italia. Anche un ritorno al 20% dei livelli di mobilità precedenti al lockdown appena terminato potrebbe causare un deciso aumento dei decessi da Coronavirus in Italia, in alcune regioni maggiore dell’ondata che si sta concludendo. In particolare lo studio prende in esame le sette regioni più colpite dalla pandemia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Toscana) e ipotizza tre scenari a otto settimane: mobilità invariata rispetto alla fase di lockdown, aumento rispettivamente del 20% e del 40%. “Simulando le future 8 settimane, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus origine | studio ribadisce | “Non è artificiale | c’era già a metà ‘900”

Lo studio dell’Imperial College di Londra : “L’aumento della mobilità del 20% in Italia potrebbe provocare più morti della prima ondata di Coronavirus”

Coronavirus - lo studio : "Troppo presto in Italia per la fase 2 - c'è il rischio seconda ondata" (Di martedì 5 maggio 2020) La2 dell’emergenzaè un rischio per la popolazione? Se non si rispettano le norme di distanzae l’utilizzo delle mascherine potrebbe diventarlo. Lo sostiene unodell’Imperial College di Londra pubblicato ieri, in merito della2 in Italia. Anche un ritorno al 20% dei livelli di mobilità precedenti al lockdown appena terminato potrebbe causare un deciso aumento dei decessi dain Italia, in alcune regioni maggiore dell’ondata che si sta concludendo. In particolare loprende in esame le sette regioni più colpite dalla pandemia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Toscana) e ipotizza tre scenari a otto settimane: mobilità invariata rispetto alladi lockdown, aumento rispettivamente del 20% e del 40%. “Simulando le future 8 settimane, ...

HuffPostItalia : 'Mortalità del Coronavirus inferiore a quella dell’influenza'. Lo rileva uno studio giapponese - Corriere : Lo studio inglese: «Nel Nord Italia si rischia nuova ondata di decessi» - Adnkronos : #Coronavirus, studio cinese: 'In #Italia #epidemia fino al 6 agosto' - paoloigna1 : appunto... #covid19 #coronavirus - manfredik57 : Basta 'scenari' o piuttosto 'scemari', non se ne può più, giocate ai videogiochi non con MS-Excel (R)! -