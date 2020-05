Coronavirus, in Francia un caso di contagio già il 27 dicembre (Di martedì 5 maggio 2020) Il Coronavirus circolava in Francia almeno dal 27 dicembre. La testimonianza di Amirouche Hammar. Il Coronavirus circolava in Francia dal 27 dicembre. Lo conferma la storia di Amirouche Hammar, 43enne della periferia di Parigi. Coronavirus, un caso accertato in Francia risale al 27 dicembre L’uomo, malato di diabete, si presenta in pronto soccorso con quelli che di lì a pochi giorni tutti abbiamo imparato a conoscere come i sintomi allarmanti: febbre alta. mal di gola, mal di testa. tosse secca e difficoltà respiratorie. La storia di Amirouche Hammar e la scoperta del contagio Il quarantatreenne viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva e dimesso dopo due giorni. A distanza di mesi le autorità mediche della Francia sono arrivate alla conclusione che proprio Amirouche Hammar è stato il primo caso di Coronavirus in Francia. Questo ... Leggi su newsmondo Il Coronavirus in Francia circolava già a dicembre : medici scoprono il caso di un 43enne

CORONAVIRUS - PAZIENTE 0 IN FRANCIA?/ Amirouche Hammar - ammalatosi il 27 dicembre

Coronavirus Francia - il primo caso Covid già a fine dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar (Di martedì 5 maggio 2020) Ilcircolava inalmeno dal 27. La testimonianza di Amirouche Hammar. Ilcircolava indal 27. Lo conferma la storia di Amirouche Hammar, 43enne della periferia di Parigi., unaccertato inrisale al 27L’uomo, malato di diabete, si presenta in pronto soccorso con quelli che di lì a pochi giorni tutti abbiamo imparato a conoscere come i sintomi allarmanti: febbre alta. mal di gola, mal di testa. tosse secca e difficoltà respiratorie. La storia di Amirouche Hammar e la scoperta delIl quarantatreenne viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva e dimesso dopo due giorni. A distanza di mesi le autorità mediche dellasono arrivate alla conclusione che proprio Amirouche Hammar è stato il primodiin. Questo ...

fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” - Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Am... - Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar - SavaStefanosava : RT @blogsicilia: Covid19 in Francia già a dicembre? Scoperto un caso prima che la Cina informasse l'OMS - - lunatica10001 : RT @Corriere: Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar -