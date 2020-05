Coronavirus, il Brasile è in ginocchio e intanto Bolsonaro si comporta in modo irresponsabile (Di martedì 5 maggio 2020) Campina Grande è la seconda città in ordine di importanza dello Stato di Paraiba, dopo la capitale João Pessoa, ma la supera a livello commerciale e agricolo. Situata nella regione denominata Agreste Paraibense, non a caso ospita a giugno la Festa Junina, seconda festività dopo il Carnevale, che celebra il raccolto in una cornice di folklore e forró, la musica del Nord Est. Tutto ciò quest’anno probabilmente verrà a mancare, a tutela del distanziamento sociale. E questo significherebbe un’ulteriore mazzata per il già martoriato Pil regionale. Protestare pregando Lunedì scorso, al centro di Campina, si è svolta la prima protesta anti-serrata in Paraiba: 150 tra titolari di negozi e i loro commessi si sono riuniti per difendere il posto di lavoro e l’attività. Dopo aver sfilato con i cartelli, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Proiezioni Usa : “Con riapertura i morti raddoppieranno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

Campina Grande è la seconda città in ordine di importanza dello Stato di Paraiba, dopo la capitale João Pessoa, ma la supera a livello commerciale e agricolo. Situata nella regione denominata Agreste ...

AMERICA/BRASILE - I Vescovi dell'Amazzonia chiedono alle autorità maggiore attenzione per il Covid-19 che si diffonde sempre più nella regione

Brasilia (Agenzia Fides) – “Noi Vescovi dell'Amazzonia, di fronte all'avanzata incontrollata di Covid 19 in Brasile, specialmente in Amazzonia, esprimiamo la nostra immensa preoccupazione e chiediamo ...

Brasilia (Agenzia Fides) – "Noi Vescovi dell'Amazzonia, di fronte all'avanzata incontrollata di Covid 19 in Brasile, specialmente in Amazzonia, esprimiamo la nostra immensa preoccupazione e chiediamo ...