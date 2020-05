Coronavirus, Fauci smentisce Trump:”Non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente” (Di martedì 5 maggio 2020) Fauci smentisce Trump: virus non creato artificialmente Anche il virologo statunitense Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il Coronavirus provenga da un laboratorio cinese, come affermato più volte dal presidente Donald Trump e dalla Casa Bianca nelle ultime settimane. In un’intervista al National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Secondo Fauci, “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si ... Leggi su tpi E ora chi lo dice a Trump che il «suo» Anthony Fauci non crede che il coronavirus sia stao fabbricato a Wuhan?

Coronavirus - Fauci : “Non viene da un laboratorio”. In Usa 1.015 morti - è il dato più basso da un mese. Regno Unito - al via test app anti-Covid

