Compravano pneumatici all’estero per rivenderli in Italia frodando sull’Iva | scoperto

(Di martedì 5 maggio 2020) Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, I finanzieri della Compagnia di Formia (LT) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare (di cui 2 agli arresti domiciliari e 3 con l’obbligo di dimora), emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 5 persone, rispettivamente di anni 53, 48, 38, 60 e 67 residenti a Formia (LT), S. Marcellino (CE), Carinaro (CE), Casoria (NA) e Minturno (LT) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari – utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili. L’indagine iniziata nel 2018, ha consentito di raccogliere gravi indizi circa l’esistenza di una ...