Appuntamenti macroeconomici del 5 maggio 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 mag - Dati macroeconomici Deficit bilancia commerciale marzo alle 8.30 (le 14.30 in Italia). Precendete: -39,93 mld. Consensus: -41,0 mld Pmi servizi per ...Abbiamo scomodato tante volte l’inflazionata immagine della “tempesta perfetta” nel tentativo di spiegare come, sulla debolezza storica della nostra economia, rallentata dalla mole del debito pubblico ...