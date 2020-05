Annullato il concerto di Giordana Angi a Roma, rimborso biglietti con voucher (Di martedì 5 maggio 2020) Il concerto di Giordana Angi a Roma in programma per sabato 23 maggio è stato Annullato. Il concerto al momento non verrà recuperato: non sono state annunciate nuove date atte a consentire ai fan in possesso dei biglietti di accedere ad un nuovo evento della stessa artista. Se in possesso dei biglietti per il concerto di Giordana Angi a Roma, i fan sono invitati a chiederne il rimborso integrale tramite voucher. In ottemperanza al decreto del Governo per combattere l’emergenza Coronavirus, il concerto di Giordana Angi in programma al Palazzo dello Sport di Roma non si terrà. Avrebbe dovuto segnare il suo atteso duetto nei palasport con una tappa importante della sua tournée ma il Covid-19 ha spazzato via ogni possibilità di esibizione. I fan in possesso dei biglietti, come stabilito dell’articolo 88 del decreto legge del 17 ... Leggi su optimagazine Coronavirus - annullato il concerto del 1° maggio a Roma : è ufficiale

Coronavirus - oltre 85.300 i positivi in Italia. Oms : “Cancellare restrizioni può farlo tornare”. Annullato il Concertone del 1° maggio – DIRETTA

Ultime Notizie dalla rete : Annullato concerto Annullato il concerto di Giordana Angi a Roma, rimborso biglietti con voucher OptiMagazine Coronavirus, i Metallica pubblicano il concerto integrale di Londra 2016 per i fan in quarantena! Guardalo qui

Anche questa settimana i Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e K ...

Gulla 2020 annullato, ma non la beneficienza

Anche il Gulla, manifestazione ormai trasversale nel ricordo del compianto Luca Gulinelli, è costretto ad alzare bandiera bianca per il 2020. “Purtroppo, l’emergenza sanitaria in corso non ci permette ...

