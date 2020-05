Traffico a Roma, Olimpica bloccata: la Fase 2 inizia con una fila di auto (Di lunedì 4 maggio 2020) Come constatare il ritorno, seppur graduale, alla normalità a Roma? Dal Traffico. Costante perpetua della Capitale interrotta solamente dal lockdown che ha tenuto a casa milioni di Romani. La Fase 2 ha allentato le restrizioni e dato la possibilità a molti di tornare a lavoro o di far visita ai congiunti. Il tutto si è riflettuto sul Traffico nelle strade, che somiglia a quello dei ‘giorni migliori’. Sull’Olimpica non si cammina, la tangenziale è bloccata. Sembra un giorno come un altro della vita pre-covid ma è l’inizio della seconda Fase del contenimento al virus. Si sono registrate lunghe code tra Castel Giubileo e la Flaminia, così come sulla tangenziale all’altezza di Tor di Quinto per via di un cantiere avviato oggi. I lavori in via del Foro Italico proseguiranno in due fasi: la prima dal 4 al 24 maggio e ... Leggi su italiasera Le strade si popolano : è di nuovo traffico e scattano i controlli. Ecco la Fase Due a Roma

Coronavirus : l’Italia è ripartita. Milano - Roma e Palermo dopo il lockdown. A1 con più traffico

Coronavirus - diretta – Iniziata la Fase 2 : da Roma a Milano controlli in stazione e fermate di bus e metro. Traffico in aumento - ma no criticità (Di lunedì 4 maggio 2020) Come constatare il ritorno, seppur graduale, alla normalità a? Dal. Costante perpetua della Capitale interrotta solamente dal lockdown che ha tenuto a casa milioni dini. La2 ha allentato le restrizioni e dato la possibilità a molti di tornare a lavoro o di far visita ai congiunti. Il tutto si è riflettuto sulnelle strade, che somiglia a quello dei ‘giorni migliori’. Sull’non si cammina, la tangenziale è. Sembra un giorno come un altro della vita pre-covid ma è l’inizio della secondadel contenimento al virus. Si sono registrate lunghe code tra Castel Giubileo e la Flaminia, così come sulla tangenziale all’altezza di Tor di Quinto per via di un cantiere avviato oggi. I lavori in via del Foro Italico proseguiranno in due fasi: la prima dal 4 al 24 maggio e ...

InfoAtac : #info #atac Fase 2 da oggi a pagamento la sosta blu e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di inter… - Raff_Napolitano : Coronavirus, diretta – Iniziata la Fase 2: da Roma a Milano controlli in stazione e fermate di bus e metro. Traffic… - salvatori_luigi : RT @MariM64768014: Buongiorno Twitteri,buongiorno Roma mia?Fase 2,iniziata, Roma ,ti stai risvegliando...alle 4 ho iniziato a sentire le au… - luisaloffredo28 : #Coronavirus, diretta - Iniziata la #Fase2: da Roma a Milano controlli in stazione e fermate di bus e metro. Traffi… - tempoweb : Torna il traffico nelle strade. In fila in auto e per prendere i mezzi pubblici #FaseDue #coronavirus #4maggio… -