"Testosterone per prevenire e curare Covid negli uomini": lo studio (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Covid-19 colpisce più gli uomini delle donne. Lo dimostrano diversi studi in cui si è evidenziato che circa il 60% delle persone colpite dal virus è di sesso maschile. Ma qual è il motivo di questa differenza di genere? Secondo un'analisi condotta da Università Campus Bio-Medico di Roma e Sapienza Università di Roma, e pubblicata su 'Metabolism', la risposta è da cercare in un particolare tipo di ormone: il Testosterone. Che potrebbe diventare una 'sentinella' per prevenire e curare Covid-19 nell'uomo. "In questa nostra ipotesi di lavoro abbiamo affrontato il problema del Testosterone, l'ormone maschile per eccellenza, che può essere più basso o più alto con un ampio range di variazione nella popolazione maschile", spiega Paolo Pozzilli professore ordinario di endocrinologia ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - perché colpisce più gli uomini delle donne? La risposta nel testosterone - l’ormone-sentinella

