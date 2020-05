Regione Lazio, domani incontro con commercianti-artigiani: seguire esempio librerie (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Dopo l’incontro con i Comuni, per la parte relativa alla gestione delle spiagge libere, domani sara’ la volta di commercianti e artigiani. L’assessore regionale del Lazio allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, mettera’ attorno a un tavolo una parte importante dell’economia del Lazio per scrivere insieme le nuove “regole del gioco” che consentiranno la riapertura delle loro attivita’ nei tempi che governo e Regioni si daranno. Partendo da due punti: “la logica dell’ascolto” e le “prime indicazioni” fornite dal governatore Nicola Zingaretti e dal suo vice, Daniele Leodori, sabato scorso. Su questa base “proveremo a iniziare a scrivere le linee guida su abbigliamento, consumo sul posto nei pubblici esercizi, e gli esercizi per servizi alla persona, quindi barbieri, parrucchieri ed ... Leggi su romadailynews Giannini : Regione Lazio ha perso due mesi di tempo

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 19 : 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 19 : 15 (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Dopo l’con i Comuni, per la parte relativa alla gestione delle spiagge libere,sara’ la volta di. L’assessore regionale delallo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, mettera’ attorno a un tavolo una parte importante dell’economia delper scrivere insieme le nuove “regole del gioco” che consentiranno la riapertura delle loro attivita’ nei tempi che governo e Regioni si daranno. Partendo da due punti: “la logica dell’ascolto” e le “prime indicazioni” fornite dal governatore Nicola Zingaretti e dal suo vice, Daniele Leodori, sabato scorso. Su questa base “proveremo a iniziare a scrivere le linee guida su abbigliamento, consumo sul posto nei pubblici esercizi, e gli esercizi per servizi alla persona, quindi barbieri, parrucchieri ed ...

fattoquotidiano : 'NON SAI CHI SONO IO' Sul terrazzo di un consigliere della De Micheli, il capo di Gabinetto della Regione Lazio e u… - agorarai : 'Criticità ci sono e ordinanza della Regione lascia autisti nella Fase 1' Roberto Ricci, seg mobilità Fit-Cisl Lazi… - redazioneiene : Perché la Regione Lazio ha provato ad acquistare mascherine da un’azienda che vende lampadine a Led, a un prezzo qu… - glibralato : regione Lazio Sarà possibile allenarsi in bicicletta individualmente già dal 4 di maggio? Sì, in ambito provincial… - glibralato : È consentita l'apertura degli impianti sportivi pubblici e privati per attività individuali, eventualmente solo all… -