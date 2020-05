Programmi TV di stasera, lunedì 4 maggio 2020. Su Rai1 «Il Commissario Montalbano – Le Ali della Sfinge» (Di lunedì 4 maggio 2020) Cesare Bocci Rai1, ore 21.40: Il Commissario Montalbano – Le Ali della Sfinge - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Non è un buon momento per Montalbano: con Livia continui litigi, incomprensioni. Con questo stato d’animo il Commissario accorre in una discarica dove è stato trovato il corpo di una ragazza. La vittima ha una farfalla tatuata sulla spalla sinistra. Un tatuaggio che il Commissario ritroverà addosso ad altre ragazze, tutte provenienti dall’est Europa, scampate alla prostituzione grazie a un’associazione cattolica. Montalbano si lascia prendere dall’indagine, senza dimenticarsi di Livia e della loro crisi. Rai2, ore 21.20: stasera tutto è possibile - Replica Con lo stop alla realizzazione della nuova edizione ... Leggi su davidemaggio Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 4 maggio prima e seconda serata

Stasera in TV 4 Maggio 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi

Stasera in tv 4 maggio 2020. Tutti i film ed i programmi tv (Di lunedì 4 maggio 2020) Cesare Bocci, ore 21.40: Il– Le Ali della Sfinge - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Non è un buon momento per: con Livia continui litigi, incomprensioni. Con questo stato d’animo ilaccorre in una discarica dove è stato trovato il corpo di una ragazza. La vittima ha una farfalla tatuata sulla spalla sinistra. Un tatuaggio che ilritroverà addosso ad altre ragazze, tutte provenienti dall’est Europa, scampate alla prostituzione grazie a un’associazione cattolica.si lascia prendere dall’indagine, senza dimenticarsi di Livia e della loro crisi. Rai2, ore 21.20:tutto è possibile - Replica Con lo stop alla realizzazione della nuova edizione ...

infoitcultura : Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 1 maggio 2020 - bnotizie : Stasera in Tv 3 Maggio 2020, film e programmi di oggi in televisione | - SNAI_Official : E voi stasera avete voglia di viaggiare nella Terra di Mezzo o farvi un giro in Sicilia in compagnia del commissari… - bnotizie : Stasera in Tv 3 Maggio 2020, film e programmi di oggi in televisione | - Pollydolce : Stasera in tv 4 maggio 2020. Tutti i film ed i programmi tv -