Oroscopo Branko settimanale | le previsioni di oggi | 4 maggio 2020

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 4 maggio 2020)del giorno,: lesettimanali di, lunedì 4Dal libro “– calendario astrologico”, riveliamo in questo articolo alcune informazioni sulledell’didel giorno e della settimana (da, lunedì 4, fino a domenica prossima), per ciascuno dei dodici segni, iniziando dai primi quattro e proseguendo con i rimanenti otto. ARIETE: progetti in cantiere, mentre quella di domani sarà una giornata dedicata alle mogli e alle madri; TORO:giornata di progetti e concorsi, mentre il 7 arriverà un po’ di stress; GEMELLI: serata amorosa in arrivo, tra qualche ora, per i nati sotto questo segno zodiacale; CANCRO:giornata di strane curiosità, mentre sabato la settimana terminerà con lavoretti in casa.: ...