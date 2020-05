Macron e Conte denunciati. La Fase 2 finisce in tribunale: una valanga giudiziaria? (Di lunedì 4 maggio 2020) Piccola marcia indietro del governo Conte, che ha messo a punto un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche. Se ne rallegra il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, che annuncia «le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell' evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo. Sono state utili le pressioni politiche, ma soprattutto le carte bollate. «Se il fornaio può consegnare pane fresco a chi glielo chiede, non si comprende per quale ragione un sacerdote non dovrebbe poter consegnare Pane Consacrato a un fedele», osserva il Centro Studi Rosario Livatino in un ricorso depositato ieri al Tar del Lazio. Chiedono, con un documento di 24 pagine, di annullare e sospendere l' efficacia di due ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - il vaccino europeo : ecco il patto firmato da Conte - Merkel e Macron

Macron come Conte - scontro in Francia su Recovery bond/ Puntavano su Eurobond ma...

Consiglio europeo : Mes - Bei e Sure prima di Recovery Fund. Sbugiardato Conte - ha detto mezza verità. I sospetti di Macron (Di lunedì 4 maggio 2020) Piccola marcia indietro del governo, che ha messo a punto un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche. Se ne rallegra il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, che annuncia «le linee di un accordo, che consentirà, nelle prossime settimane, sulla base dell' evoluzione della curva epidemiologica, di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo. Sono state utili le pressioni politiche, ma soprattutto le carte bollate. «Se il fornaio può consegnare pane fresco a chi glielo chiede, non si comprende per quale ragione un sacerdote non dovrebbe poter consegnare Pane Consacrato a un fedele», osserva il Centro Studi Rosario Livatino in un ricorso depositato ieri al Tar del Lazio. Chiedono, con un documento di 24 pagine, di annullare e sospendere l' efficacia di due ...

matteosalvinimi : #Salvini: Critiche a Conte da parte dei cittadini perché non si prende responsabilità? Il vicino Macron si sta pren… - Noovyis : (Macron e Conte denunciati. La Fase 2 finisce in tribunale: una valanga giudiziaria?) Playhitmusic - - Notizieditalia : Macron e Conte denunciati. La Fase 2 finisce in tribunale: una valanga giudiziaria? - giuseppebastia2 : RT @giuseppebastia2: A motivo della #Le_Pen votano #Macron per per non avere un Presidente che reprime il popolo e arrivano i gilet gialli.… - sala_nic : RT @davidealgebris: Conte promette : NO Mes NO recovery fund , SI eurobond Conte porta a casa : SI Mes, SI recovery fund, NO eurobonds… -