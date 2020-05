Lo sfondo del profilo Facebook potrebbe cambiare in base alla foto copertina

soloiltoro : RT @Trimani1977: Come quel #4maggio del 1949, anche oggi la giornata è uggiosa. Dal mio balcone sono riuscito a catturare, sullo sfondo, an… - irre_ermini : Il mio #sfondo del cellulare è belliiiiissimo - TizRicc : @AndreaBiferi Giusto, però sponsor tecnico e commerciale erano gli stessi anche nel 97-98 e 99-2000. Sullo sfondo s… - talberthogws : * mette lo sfondo del taxi dei porno * - romaironeste : Ieri sera ultimo giorno prima della tanta agognata #Fase2 del #4maggio di questa grave emergenza #COVID?19, persin… -

Ultime Notizie dalla rete : sfondo del

TuttoAndroid.net

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...La via della fraternità in questa società che affronta la pandemia da Covid-19. Un approfondimento su giustizia, legalità, diritti umani, pace per avere piena consapevolezza del nostro agire per un mo ...