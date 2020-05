NetflixIT : “Basito lui, basita lei, luce un po’ smarmellata e daje che abbiamo fatto”. *preme F4* “Fermi tutti, c’ho un’ide… - tuttonapoli : L'idea di Boris Johnson: chiama suo figlio come i medici che l'hanno guarito dal coronavirus - _magnusglitters : RT @NetflixIT: “Basito lui, basita lei, luce un po’ smarmellata e daje che abbiamo fatto”. *preme F4* “Fermi tutti, c’ho un’idea. Rimett… - jovannissimo : RT @NetflixIT: “Basito lui, basita lei, luce un po’ smarmellata e daje che abbiamo fatto”. *preme F4* “Fermi tutti, c’ho un’idea. Rimett… - XIIIr3d : RT @_IL_DIGA_: 'Qua la puntata cala in modo disperante, disperante' 'È vero, è vero' 'Fermi tutti: c'ho un'idea. Facciamoli scopare. Così.… -

Ultime Notizie dalla rete : idea Boris

Corriere della Sera

Lo scorso 29 aprile è nato Wilfred Lawrie Nicholas, sesto figlio del Premier britannico Boris Johnson. Come riporta la BBC, il politico dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale dopo essere stato ricove ...A dichiararlo è stato Boris Johnson in persona: qualora avesse perso la sua personale lotta contro il Coronavirus, erano già stati messi a punto una serie di piani di emergenza per evitare di far piom ...