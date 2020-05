Le comunità islamiche donano 22 000 euro per gli ospedali toscani

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le comunitàaderenti alla Federazione Islamica di Toscana si sono rese attive, con iniziative concrete, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Insieme hanno raccolto 22.000, che hanno donato alla Protezione Civile per sostenere gli, e hanno partecipato alle attività di volontariato sul territorio, come, ad esempio, al progetto “Spesa a casa tua”, insieme con la Croce Rossa e Protezione Civile, per la consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Da non dimenticare anche la generosa risposta all’invito della Federazione alla donazione di sangue, a cui hanno partecipato in centinaia animando, tra l’altro, il gruppo di donatori islamici costituito all’interno di Avis. “Riteniamo che alla base della nostra esistenza e a determinare i rapporti umani, debbano essere la ...