La protesta degli stabilimenti balneari in Versilia: "Diteci quando e come riaprire" (Di lunedì 4 maggio 2020) Tutte le spiagge della Versilia si sono fermate per la protesta degli stabilimenti balneari contro l'assenza di norme certe per gestire l'estate 2020. "Vogliamo una data, anche presunta, di quando potremo riaprire, e l'indicazione delle modalità per allestire le spiagge. Poi saremo noi a garantire la sicurezza ai dipendenti e ai clienti" hanno detto gli organizzatori ed i gestori degli stabilimenti meta abituale di centinaia di migliaia di turisti.Al momento la Versilia, come il resto dell'Italia, sono in attesa di sapere dal Governo le limitazioni, le norme, le regole di distanziamento da applicare nelle loro strutture. Tutti sono pronti a ripartire ma servono risposte, certe, in fretta.Treno Lunedifase2 Nel primo lunedì della "fase 2", che indica un primo e parziale ...Coronavirus, Piazza Duomo A Milano È Deserta Milano deserta per l'emergenza ... Leggi su panorama Coronavirus Bielorussia/ La protesta degli Ultrà : "Basta stadio - stop al campionato!"

Protesta dei piccoli imprenditori veronesi contro le decisioni del Governo sulle riaperture ritardate nella Fase 2. Gli imprenditori veronesi del settore turismo-terziario, gli albergatori, gli eserce ...

Coronavirus a Napoli, la protesta di 300 fotografi di cerimonie in crisi

Macchine fotografiche in mano e striscioni: così davanti alla sede della Regione Campania, in via Santa Lucia a Napoli, protestano i fotografi di cerimonie che denunciano la grave crisi in cui si trov ...

