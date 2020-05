La fase due siamo noi, perché non abbiamo scelta (Di lunedì 4 maggio 2020) (Foto: Miguel Medina/Afp via Getty Images)Da giorni, fino all’appello di ieri del presidente del Consiglio e alle interviste di oggi rilasciate da diversi esperti del comitato tecnico-scientifico, si assiste a un lavoro di massiccio spostamento sulle spalle dei cittadini delle responsabilità sulle sorti della fase 2. Come se la stragrande maggioranza degli italiani – lo dice l’esiguo numero di sanzioni effettuate nei quasi due mesi di lockdown – non avesse già espresso una profonda disciplina. Fatta di affetti spezzati, lavori persi o congelati, progetti saltati o rinviati e soprattutto dolore e amarezza per la reazione tardiva del sistema sanitario al coronavirus, per i tanti morti che forse si sarebbero potuti evitare, per i tamponi negati oltre ogni evidenza, per amici e famigliari svaniti senza neanche un funerale. Eppure gli italiani si ... Leggi su wired Mattino 5 - Federica Panicucci torna in studio : "Siamo pronti per la fase due" (video)

(Foto: Miguel Medina/Afp via Getty Images)Da giorni, fino all'appello di ieri del presidente del Consiglio e alle interviste di oggi rilasciate da diversi esperti del comitato tecnico-scientifico, si assiste a un lavoro di massiccio spostamento sulle spalle dei cittadini delle responsabilità sulle sorti della fase 2. Come se la stragrande maggioranza degli italiani – lo dice l'esiguo numero di sanzioni effettuate nei quasi due mesi di lockdown – non avesse già espresso una profonda disciplina. Fatta di affetti spezzati, lavori persi o congelati, progetti saltati o rinviati e soprattutto dolore e amarezza per la reazione tardiva del sistema sanitario al coronavirus, per i tanti morti che forse si sarebbero potuti evitare, per i tamponi negati oltre ogni evidenza, per amici e famigliari svaniti senza neanche un funerale. Eppure gli italiani si ...

GENOVA - Al via la fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia. Misure specifiche sono state prese anche per quanto riguarda il Comune di Genova. Il sindaco Marco Bucci ha firmato una nuova ordinanza ...

Parte da lunedì 4 maggio la fase due, che prevede un leggero allentamento delle restrizioni imposte nel periodo di maggiore emergenza, ma che ancora pone numerose limitazioni alla libertà di movimento ...

