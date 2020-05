Il Giornale: “Se ci fosse un sondaggio anonimo, i calciatori voterebbero per non giocare” (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre in Italia si dileggia Spadafora come se fosse un nemico del calcio impegnato a non volerlo far riprendere, il Giornale oggi sottolinea come ci sia un grande dibattito in Europa sulla questione ripartenza e non tutti vogliano che si torni a giocare al calcio. In Germania c’è stato il duro sfogo ad esempio di Birger Verstraete, calciatore del Colonia dove due calciatori e un fisioterapista sono risultati positivi, ma si continua ad allenarsi «Il fisioterapista risultato positivo è l’uomo che, per settimane, si è occupato di me e degli altri ragazzi. Con uno dei due giocatori sono stato nella sala fitness. Non è quindi giusto dire che nessun altro è entrato in contatto con i positivi. Mi aspetto che il virus si sia diffuso. Riprendere il campionato lo trovo naif. Il calcio non è la cosa più importante. Molti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre in Italia si dileggia Spadafora come seun nemico del calcio impegnato a non volerlo far riprendere, iloggi sottolinea come ci sia un grande dibattito in Europa sulla questione ripartenza e non tutti vogliano che si torni a giocare al calcio. In Germania c’è stato il duro sfogo ad esempio di Birger Verstraete, calciatore del Colonia dove duee un fisioterapista sono risultati positivi, ma si continua ad allenarsi «Il fisioterapista risultato positivo è l’uomo che, per settimane, si è occupato di me e degli altri ragazzi. Con uno dei due giocatori sono stato nella sala fitness. Non è quindi giusto dire che nessun altro è entrato in contatto con i positivi. Mi aspetto che il virus si sia diffuso. Riprendere il campionato lo trovo naif. Il calcio non è la cosa più importante. Molti ...

