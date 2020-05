Il Fratacchione | De Luca | Fazio e il culto del governatore ‘Vecienzo’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”. La frase deldella Campania, Vincenzo De, rivolta ieri sera a Fabionella puntata di ‘Che Tempo Cha Fa’ su Rai2 ha incendiato i social. Se anche @NaomiCampbell elogia #De, un motivo ci sará! Quanto ridere con @VincenzoDe#CTCF @chetempochefa https://t.co/WTBDs1MShO — Fabio(@fab) May 4, 2020 L’hashtag #è volato rapidamente in tendenza e subito si sono moltiplicati i fotomontaggi del conduttore vestito da frate, le battute e le attestazioni di stima per De, che ormai ha un vero fan club in rete. A nulla è valsa la risposta seriosa di: “Molti no però ne ho tre che domani ...