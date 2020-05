"Il coronavirus ha perso forza. E un farmaco fa sperare". L'intervista all'infettivologo Matteo Bassetti (Di lunedì 4 maggio 2020) Il virus è un nemico molto meno temibile. Eppure oggi il nostro Paese riparte col freno a mano tirato, a causa di un governo che manca di coraggio e infonde paura. Per proiettare uno sguardo ottimistico sul domani conviene lasciar perdere i menagramo e sentire le parole di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive presso l' ospedale San Martino di Genova. Professor Bassetti, in Italia calano contagi e ricoveri in terapia intensiva. Il virus è diventato più innocuo? «Sicuramente ha perso velocità di trasmissione. A marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime, era uno tsunami. Ora è diventato un' ondina, trasformandosi in quella che in Liguria chiamiamo bulesemme, una brezza movimentata. Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Bari - la festa di San Nicola non ci sarà - mille le persone che rimarranno senza lavoro - perdite stimate per due milioni di euro

Coronavirus - la fase 1 degli esperti tra chi è stato credibile e chi invece ha perso anche la dignità : ecco quelli di cui ci possiamo fidare

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus perso Coronavirus, Amel: «Ho perso mio marito per la Covid, mi sono ammalata. E dopo un mese riabbraccio mio figlio» Il Messaggero Indici mondiali in rosso, timori per le tensioni Usa-Cina nel giorno della (parziale) riapertura

Coronavirus, Giacomo: “Io e mia moglie positivi al Covid 19”

Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha contratto il coronavirus. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista ... Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto ...

