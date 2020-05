GQ in diretta Instagram con Nek (Di lunedì 4 maggio 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Nek. Che ci ha raccontato la sua quarantena, ci ha cantato le sue storiche Laura non c'è e E da qui e ci ha spiegato dei suoi progetti musicali. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in diretta Instagram con Casa Trussardi GQ in diretta Instagram con Enrico ... Leggi su gqitalia GQ in diretta Instagram con Drusilla Foer

Le pizzette di Fulvio Marino e Antonella Clerici - la ricetta in diretta Instagram

GQ in diretta Instagram con Marco De Gasperi (Di lunedì 4 maggio 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Nek. Che ci ha raccontato la sua quarantena, ci ha cantato le sue storiche Laura non c'è e E da qui e ci ha spiegato dei suoi progetti musicali. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ incon Casa Trussardi GQ incon Enrico ...

BenjieFede : Manca poco. Ore 21 tutti connessi in diretta Instagram su Benjiefede per un speciale concerto acustico Live! ?? - SabrinaSalerno : Domani, lunedì 4 maggio alle 12.00, vi aspetto, in diretta sul profilo Instagram di @Simo_Ventura ??… - ItalianAirForce : ?? #SaveTheDate ?? ?? Domenica 3?? maggio ?? 16:00 Il Tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante delle… - MarinaPerzy : Hanno detto che si può uscire non che è finita #responsabilità io spero che oltre al #virus non torni lo #smog si… - CircoloLettori : RT @lanavediteseoed: E alle 12 @LuRicci74 sarà in diretta su Instagram con @stefymas2 per raccontare il suo ultimo romanzo, seconda tessera… -