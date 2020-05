Gazzetta: sierologici e tamponi rapidi per la sicurezza del calcio (Di lunedì 4 maggio 2020) La Gazzetta dello Sport illustra oggi gli innovativi test utilizzati a Villa Stuart a Roma per monitorare i calciatori sul contagio da coronavirus. Innanzitutto un test sierologico di nuova generazione in grado di dare il risultato in 8 minuti. Se questo primo step risulta positivo, cioè risulta che si è entrati in qualche modo in contatto con il virus si passa alla fase due, il tampone molecolare. Anche in questo caso parliamo si un test con un metodo innovativo che fornisce una risposta in 20 minuti contro le normali 6-24 ore degli altri test. Tutta questa nuova tecnologia permetterebbe al calcio di controllarsi in autonomia, e cioè senza intasare laboratori pubblici, con costi irrisori òo strumento per il sierologico è gratuito, si pagano solo le card, che costano 25 euro,mentre la macchina della Menarini arriva a 4.500 euro. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 maggio 2020) Ladello Sport illustra oggi gli innovativi test utilizzati a Villa Stuart a Roma per monitorare i calciatori sul contagio da coronavirus. Innanzitutto un test sierologico di nuova generazione in grado di dare il risultato in 8 minuti. Se questo primo step risulta positivo, cioè risulta che si è entrati in qualche modo in contatto con il virus si passa alla fase due, il tampone molecolare. Anche in questo caso parliamo si un test con un metodo innovativo che fornisce una risposta in 20 minuti contro le normali 6-24 ore degli altri test. Tutta questa nuova tecnologia permetterebbe aldi controllarsi in autonomia, e cioè senza intasare laboratori pubblici, con costi irrisori òo strumento per il sierologico è gratuito, si pagano solo le card, che costano 25 euro,mentre la macchina della Menarini arriva a 4.500 euro. L'articolo ...

Ripresa Serie A, ancora un nodo principale da dover sciogliere: l’eventuale positività di un giocatore o membro dello staff Per la ripresa della Serie A, nonostante stiano per partire in maniera indiv ...

