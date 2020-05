Elettra Lamborghini: accappatoio, bacio e occhiolino che stende i fan (Di lunedì 4 maggio 2020) La bella ereditiera Elettra Lamborghini si mostra in video su Instagram mentre indossa solo l’accappatoio: sorriso, occhiolino e un bacio che spiazza i fan Elettra Lamborghini (fonte foto: GettyImages)Continua la quarantena della bella e simpaticissima Elettra Lamborghini, che non manca mai di sorprendere e stupire i suoi tantissimi fan e follower con post, foto, video e riflessioni: in quest’occasione, l’ereditiera si mostra in una clip con indosso solo un accappatoio bianco. Dopo aver, di recente, festeggiato il compleanno del suo stronz***o, stavolta la sensuale cantante appare al centro della camera con sù solo l’accappatoio bianco: un breve filmato con musica in sottofondo in cui Elettra non nasconde la sua bellezza e il suo fascino che i fan che la seguono con costanza amano ed hanno imparato ad apprezzare. Bellezza, ma anche tanta ... Leggi su chenews Elettra Lamborghini - gli anelli sono extralusso : il prezzo è da capogiro

Elettra Lamborghini senza un filo di trucco : si mostra sui social così

Elettra Lamborghini insulta un “parente” per il compleanno sui social (Di lunedì 4 maggio 2020) La bella ereditierasi mostra in video su Instagram mentre indossa solo l’: sorriso,e unche spiazza i fan(fonte foto: GettyImages)Continua la quarantena della bella e simpaticissima, che non manca mai di sorprendere e stupire i suoi tantissimi fan e follower con post, foto, video e riflessioni: in quest’occasione, l’ereditiera si mostra in una clip con indosso solo unbianco. Dopo aver, di recente, festeggiato il compleanno del suo stronz***o, stavolta la sensuale cantante appare al centro della camera con sù solo l’bianco: un breve filmato con musica in sottofondo in cuinon nasconde la sua bellezza e il suo fascino che i fan che la seguono con costanza amano ed hanno imparato ad apprezzare. Bellezza, ma anche tanta ...

3lisatn : Elettra Lamborghini lensed by me in Venice ?? #ElettraLamborghini #Venezia76 - 3lisatn : Elettra Lamborghini lensed by me in Venice ?? #ElettraLamborghini #Venezia76 - 3lisatn : Elettra Lamborghini lensed by me in Venice ?? #ElettraLamborghini #Venezia76 - leottooo : Una Mia Conoscente: No Ma La Mia Cantante Preferita È ELETTRA LAMBORGHINI - zazoomblog : Elettra Lamborghini gli anelli sono extralusso: il prezzo è da capogiro - #Elettra #Lamborghini #anelli -