D-Fence Pack | Fiat mette la mascherina a Panda e 500

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio sarà ricordato a lungo come il giorno in cui l’automotive riaccende i motori e Fiat mette a frutto questa data simbolica per aiutare le persone a muoversi in totale sicurezza. Secondo Olivier François, President Fiat Brand Global and Chief Marketing Officer FCA, «sarà un grande momento di riscoperta dell’automobile come strumento di libertà e bolla protettiva; una seconda casa su quattro ruote ideale per muoversi in città». Le city car Fiat Panda e 500 rappresentano le protagoniste per FCA di questa ripartenza. Fiat infatti rimodula la loro offerta partendo dai nuovi bisogni emergenti delle persone: attenzione alla salute, attenzione al portafoglio e all’ambiente. Salute: il D-Fence Pack di Fiat