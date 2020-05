Coronavirus, Rezza (Iss): “Per evitare un secondo lockdown dobbiamo mantenere comportanti responsabili e agire tempestivamente nel contenere i focolai” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Mi sono dichiarato favorevole a una riapertura su scala nazionale con adattamenti regionali perché è molto difficile decidere da parte del governo centrale se riaprire e in quale regione. Ci sono regioni che hanno più casi e altre che ne hanno di meno, ma hanno minore reattività. E’ importante però che tutte le regioni si adeguino. Nella fase 2 il monitoraggio deve essere 10 volte più attento per evitare un nuovo lockdown. E’ necessario un monitoraggio stretto e una capacità di intervento”. E’ quanto ha detto questa mattina il direttore del Dipartimento malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. “Spero non sia un esodo biblico – ha detto Rezza parlando della possibilità di spostarsi da una regione all’altra -, ma semplicemente dei rientri ... Leggi su lanotiziagiornale Aria condizionata e Coronavirus : secondo Rezza non c’è prova di aerosol

