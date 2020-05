Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia in tempo reale (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Lombardia quella con più contagi. ROMA – Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Andiamo a vedere nel dettaglio lo sviluppo del Covid-19 nel nostro Paese. Scarica QUI la guida con tutte le precauzioni da prendere per limitare il contagio da Coronavirus Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione Andiamo a conoscere la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione.* Lombardia 37.307 (guariti 26.504, deceduti 14.294)Piemonte 15.562 (guariti 8.874, deceduti 3.186)Emilia Romagna 8.984 (guariti 13.525, deceduti 3.66)Veneto 7.234 (guariti 9.611, deceduti 1.28)Toscana 5.279 (guariti 3.441, deceduti 881)Lazio 4.385 (guariti 1.938, deceduti 524) Liguria 3.508 (guariti 3.683, deceduti 1.221) Marche 3.206 (guariti 2.225, ... Leggi su newsmondo Coronavirus - 195 morti e 1.221 casi in più. I positivi in Italia oggi sono meno di 100mila MAPPA

Coronavirus - positivi - guariti e deceduti nel Lazio : ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 211.938 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 29.079 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

Covid-19: tutto quello che non ci dicono

Si, esatto, mani in alto, ammettiamo: il titolo è un esplicito, volontario e spudorato clickbait. Ma il motivo è esattamente questo: attirare sull’articolo chi si fa attrarre dai “quello che non ci di ...

